МО РФ: групповой удар высокоточным оружием нарушил снабжение группировок противника

В Минобороны России заявили, что целью были украинские склады боеприпасов и вооружения, а также иностранной военной техники.

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Минобороны России сообщило, что групповой удар, нанесенный сегодня ночью высокоточным оружием, нарушил снабжения украинских группировок в районах ведения боевых действий.

«Нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий», - говорится в заявлении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что целью ударов были украинские склады боеприпасов и вооружения, а также иностранной военной техники, в том числе беспилотников.

Также в сводке Минобороны говорится о безуспешных попытках наступления противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа российские военные отразили четыре атаки. Общие суточные потери украинской стороны на данных направлениях составили до 680 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.