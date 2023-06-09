МО РФ: групповой удар высокоточным оружием нарушил снабжение группировок противника
Минобороны России сообщило, что групповой удар, нанесенный сегодня ночью высокоточным оружием, нарушил снабжения украинских группировок в районах ведения боевых действий.
«Нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий», - говорится в заявлении.
В российском оборонном ведомстве добавили, что целью ударов были украинские склады боеприпасов и вооружения, а также иностранной военной техники, в том числе беспилотников.
Также в сводке Минобороны говорится о безуспешных попытках наступления противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа российские военные отразили четыре атаки. Общие суточные потери украинской стороны на данных направлениях составили до 680 человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.