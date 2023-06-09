В Подмосковье высадили парк в честь участников специальной военной операции.

Московская область стала девятым регионом России, который принял участие в этой масштабной акции.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Новый парк, посвященный участникам специальной военной операции, открылся в Сергиевом Посаде. В его создании приняли участие жены военнослужащих, которые сейчас сражаются на передовой. Они высадили в сквере памятную аллею яблонь и рябин. Московская область стала девятым регионом, который принял участие в этой масштабной акции. Ее организаторами выступили участницы женсовета войск РХБЗ.

«Женщины совместно с юнармейцами, военнослужащими, членами семей наших войск не остаются в стороне. Мы уже много-много отправили гуманитарной помощи нашим ребятам», - прокомментировала председатель женсовета войск РХБЗ Светлана Кириллова.

Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением бронетехники Украины на Запорожском направлении. Неудачная атака обошлась украинской стороне очень дорого - танки и боевые машины пехоты врага взрывались и горели, знаменуя разбитым видом бесславный конец для своих экипажей.

Также были продемонстрированы кадры уничтожения РЛС TRML-4D производства Германии, которую использовали украинские боевики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.