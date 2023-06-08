МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники Украины на Запорожском направлении

Вражеские танки пытаются двигаться колоннами, но удары российской артиллерии и авиации превращают их в груды горящего железа. Кто-то пытается бежать, но попадает на минное поле. Обездвиженная бронетехника становится легкой мишенью.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинской бронетехники на Запорожском направлении.

Ранее о том, что сегодня ночью украинские боевики пытались прорвать российскую оборону на Запорожском направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

При этом благодаря слаженным и умелым действиям российских войск на всех четырех направлениях атаки неприятель был остановлен.

Министр обороны России добавил, что всего за два часа боя враг потерял 30 танков и до 350 боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.