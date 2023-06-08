Минобороны РФ показало кадры уничтожения РЛС TRML-4D производства ФРГ
Станция была уничтожена барражирующим боеприпасом российских ВДВ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало запись поражения в зоне СВО радиолокационной станции TRML-4D производства Германии. Данная РЛС является частью зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM, который применяется украинскими националистами.
Подразделения российских ВДВ выявили позицию ЗРК с помощью беспилотников. После этого по РЛС был нанесен удар барражирующим боеприпасом, в результате которого цель была уничтожена.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения бронетехники украинских боевиков на подступах к Берховке. Данный населенный пункт, в районе Артемовска, находится полностью под контролем российских войск.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.