© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало запись поражения в зоне СВО радиолокационной станции TRML-4D производства Германии. Данная РЛС является частью зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM, который применяется украинскими националистами.

Подразделения российских ВДВ выявили позицию ЗРК с помощью беспилотников. После этого по РЛС был нанесен удар барражирующим боеприпасом, в результате которого цель была уничтожена.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения бронетехники украинских боевиков на подступах к Берховке. Данный населенный пункт, в районе Артемовска, находится полностью под контролем российских войск.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.