Вице-президент АТОР Мурадян оценил вариант снижения интереса к Египту после трагедии с акулой

Эксперт считает, что у российских туристов существует высокая толерантность к негативным новостям.

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Есть вероятность, что россияне начнут снова планировать туристические поездки в Египет уже через 7-10 дней после несчастного случая с гибелью российского туриста при встрече с акулой у побережья Хургады.

«Если не происходит повторение чрезвычайных происшествий, мы видим, что российские туристы имеют высокую толерантность к негативным новостям. Через неделю или 10 дней они возвращаются к нормальному бронированию направления», - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян для «Звезды».

По мнению эксперта, такие несчастные случаи нельзя предугадать, поскольку это просто стечение обстоятельств. Подобное может случиться с любым туристом или местным жителем.

Напомним, что 8 июня у побережья египетского города Хургада акула напала на россиянина. Об этом сообщило Генеральное консульство РФ.

Позже стало известно, что акулу поймали. Исследователи будут устанавливать причины ее аномального поведения.