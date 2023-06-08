Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду из домов затопленной Новой Каховки

После разрушения плотины Каховской ГЭС вода оказалась в домах и во дворах жителей.

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Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду с затопленных после разрушения ГЭС территорий в Новой Каховке, сообщил находящийся на месте событий корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

После разрушения плотины Каховской ГЭС вода оказалась в домах и во дворах жителей города. Ранее сообщалось, что по некоторым дорогам уже можно проехать на автомобиле - о наводнении в этих местах напоминают лишь большие лужи.

«Либо следы ушедшей воды, либо вода из подвалов жилых домов, которую сотрудники МЧС выкачивают из каждого дома на каждой улице», - сказал Кустов.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня, причиной стали действия украинских боевиков.

Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра и подтапливать населенные пункты Херсонской области.