В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пять тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий Херсонской области

Игнат Далакян
21:24 08.06.2023
Среди эвакуированных людей 178 детей и 62 маломобильных граждан, по данным врио губернатора региона.
Пять тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий Херсонской области
© Фото: mchs.gov.ru
Читайте нас на:

Число эвакуированных жителей с затопленных территорий Херсонской области достигло уже пяти тысяч. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«На данный момент число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до 5 тысяч человек», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Врио главы Херсонской области отметил, что среди эвакуированных жителей 178 детей, 62 маломобильных граждан. Согласно его данным, в пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек.

Ранее МЧС сообщило об эвакуации более 300 человек за сутки с затопленных территорий Херсонской области. На месте будет работать аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, сообщило ведомство.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:25 Армия
Видео
Командующий 58-й армией ЮВО Попов раскрыл подробности ночного боя на Запорожском направлении
18:45 Армия
Видео
Путин утром получил доклад от Герасимова о неудачной попытке наступления врага на Запорожском направлении
17:34 Армия
Видео
Шойгу обратил внимание на дополнительную защиту военной техники с учетом опыта СВО
17:07 В стране и мире
Видео
Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду из домов затопленной Новой Каховки
15:46 Армия
Видео
Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва резервы врага не выполнили задачу
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.