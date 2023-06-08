Пять тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий Херсонской области

Среди эвакуированных людей 178 детей и 62 маломобильных граждан, по данным врио губернатора региона.

© Фото: mchs.gov.ru

Число эвакуированных жителей с затопленных территорий Херсонской области достигло уже пяти тысяч. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«На данный момент число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до 5 тысяч человек», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Врио главы Херсонской области отметил, что среди эвакуированных жителей 178 детей, 62 маломобильных граждан. Согласно его данным, в пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек.

Ранее МЧС сообщило об эвакуации более 300 человек за сутки с затопленных территорий Херсонской области. На месте будет работать аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, сообщило ведомство.