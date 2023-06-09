Песков сообщил, что киевский режим продолжает атаковать жилые дома

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Киевский режим продолжает совершать атаки на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о падении беспилотника в Воронеже.

«Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Эта деятельность киевского режима продолжается, мы с ней продолжаем борьбу и продолжаем специальную военную операцию», - заявил Песков.

Песков также добавил, что компетентные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего в Воронеже.

Ранее восемь украинских беспилотников обнаружили в Москве. Пять из них были сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, а еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Один из них повредил дом.

По словам военного эксперта Насонова, беспилотники могли транспортироваться в кузове пикапа, причем в разобранном виде. Их могли собрать непосредственно перед атакой. Поскольку процесс сборки такого аппарата может занимать до полутора-двух часов.