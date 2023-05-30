Военный эксперт Насонов: атаковавшие Москву БПЛА могли перевозиться в кузове пикапа

Роман Насонов предположил, что украинские беспилотники были разобраны, а затем собраны непосредственно перед атакой за сравнительно короткое время.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военный эксперт Роман Насонов заявил «Звезде», что атаковавшие Москву украинские беспилотники могли быть разобраны, а затем собраны перед атакой в сравнительно короткие сроки.

«Данный аппарат весьма нетрудно разбирается до определенных размеров и в течение относительно небольшого времени, полутора-двух часов, может быть собран», - заметил Насонов.

Он добавил, что в случае необходимости такой беспилотник может спокойно доставляться в кузове обычного пикапа, который чуть больше легковой машины.

Ранее жительница пострадавшего от украинского беспилотника дома в Москве рассказала нашему телеканалу о моменте атаки.

Также сообщалось, что Генпрокуратура займется контролем расследования инцидентов с беспилотниками в Москве и Подмосковье.