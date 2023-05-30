Специалисты осматривают обломки беспилотника, повредившего дом в Москве

На данный момент Москву атаковали восемь украинских беспилотников, пять из них были сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, а еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры осмотра специалистами обломков беспилотника, повредившего один из московских домов.

Беспилотник был запущен киевским режимом. Он стал одним из восьми БПЛА, которые были использованы в террористической атаке по объектам в российской столице.

Как сообщили в Минобороны России, все вражеские беспилотники были поражены. Три из них стали жертвами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, отклонились от запрограммированных целей.

Оставшиеся пять украинских беспилотников уничтожил в воздухе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», это произошло на территории Московской области.

Ранее жительница пострадавшего от украинского беспилотника дома в Москве рассказала о моменте атаки.