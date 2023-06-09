В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пентагон объявил, когда состоится встреча стран-доноров военной помощи Украине

Марина Крижановская
01:11 09.06.2023
Участники встретятся в бельгийской столице Брюсселе 15 июня. Также на ней будет присутствовать председатель Комитета начальников штабов ВС США Милли.
Пентагон объявил, когда состоится встреча стран-доноров военной помощи Украине
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

В Пентагоне сообщили о предстоящей встрече стран-доноров военной помощи Украине. Она состоится 15 июня в Брюсселе.

На данном мероприятии будет присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин. Он намерен провести встречу с контактной группой, оказывающей военную поддержку киевскому режиму. Информацию сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Министр Остин на следующей неделе отправится в Брюссель, где он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли проведет очное заседание контактной группы по Украине 15 июня», - цитирует его ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что все потребности Украины для наступления были удовлетворены ими в полном объеме. Джон Кирби заявлял, что власти США уверены, что «сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты».

Первого мая он отметил, что США направили Украине почти 100% военной помощи, запрашиваемую Киевом для контрнаступления. Это касалось как вооружения, так и обучения украинских военных.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 Армия
Летчик Покрышкин сбил 16 немецких самолетов за 8 дней: МО РФ запустило мультимедийный раздел о боях над Кубанью
20:25 Армия
Видео
Командующий 58-й армией ЮВО Попов раскрыл подробности ночного боя на Запорожском направлении
18:45 Армия
Видео
Путин утром получил доклад от Герасимова о неудачной попытке наступления врага на Запорожском направлении
17:34 Армия
Видео
Шойгу обратил внимание на дополнительную защиту военной техники с учетом опыта СВО
17:07 В стране и мире
Видео
Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду из домов затопленной Новой Каховки
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.