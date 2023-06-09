Пентагон объявил, когда состоится встреча стран-доноров военной помощи Украине
В Пентагоне сообщили о предстоящей встрече стран-доноров военной помощи Украине. Она состоится 15 июня в Брюсселе.
На данном мероприятии будет присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин. Он намерен провести встречу с контактной группой, оказывающей военную поддержку киевскому режиму. Информацию сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Министр Остин на следующей неделе отправится в Брюссель, где он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли проведет очное заседание контактной группы по Украине 15 июня», - цитирует его ТАСС.
Ранее в Белом доме заявили, что все потребности Украины для наступления были удовлетворены ими в полном объеме. Джон Кирби заявлял, что власти США уверены, что «сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты».
Первого мая он отметил, что США направили Украине почти 100% военной помощи, запрашиваемую Киевом для контрнаступления. Это касалось как вооружения, так и обучения украинских военных.