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В США заявили, что удовлетворили все потребности Украины для наступления

Сергей Лебедев
20:17 02.06.2023
По словам Джона Кирби, Соединенные Штаты и союзники сделали все, что могли.
В США заявили, что удовлетворили все потребности Украины для наступления
© Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress
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США и союзники удовлетворили все потребности Украины для проведения наступления. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Когда это произойдет - решать им, но мы уверены, что мы сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты», - добавил Кирби.

Напомним, в начале мая он сообщил, что США направили Украине почти 100% военной помощи, которую Киев запрашивал для наступления. Это касается вооружений и обучения украинских боевиков.

Ранее The Guardian опубликовала статью о том, что Запад разочаровался в подготовке Украины к контрнаступлению даже после масштабной финансовой и военной помощи.

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