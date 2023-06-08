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Бывшего губернатора Красноярского края Усса избрали сенатором от региона

Елизавета Егорова
09:29 08.06.2023
За кандидатуру Александра Усса проголосовали 39 депутатов Законодательного собрания Красноярского края против четырех, высказавшихся против.
Бывшего губернатора Красноярского края Усса избрали сенатором от региона
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В четверг на сессии Законодательного собрания Красноярского края депутаты приняли решение о назначении бывшего губернатора Александра Усса сенатором от региона.

В поддержку Усса проголосовали 39 человек, четверо были против, и один бюллетень был испорчен.

По словам бывшего губернатора, он будет стремиться обеспечивать поступление средств в бюджет Красноярского края.

«Это прежде всего обеспечит гарантированное поступление средств в наш бюджет. Нам необходима уверенность в такой прокрасноярской позиции наших основных налогоплательщиков», - заявил Усс.

В апреле этого года президент России Владимир Путин принял отставку Усса и назначил ВРИО главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова.

Позже стало известно, что бывший губернатор Красноярского края сможет занять должность в Совете Федерации. Это предположение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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