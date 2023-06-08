Бывшего губернатора Красноярского края Усса избрали сенатором от региона
В четверг на сессии Законодательного собрания Красноярского края депутаты приняли решение о назначении бывшего губернатора Александра Усса сенатором от региона.
В поддержку Усса проголосовали 39 человек, четверо были против, и один бюллетень был испорчен.
По словам бывшего губернатора, он будет стремиться обеспечивать поступление средств в бюджет Красноярского края.
«Это прежде всего обеспечит гарантированное поступление средств в наш бюджет. Нам необходима уверенность в такой прокрасноярской позиции наших основных налогоплательщиков», - заявил Усс.
В апреле этого года президент России Владимир Путин принял отставку Усса и назначил ВРИО главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова.
Позже стало известно, что бывший губернатор Красноярского края сможет занять должность в Совете Федерации. Это предположение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.