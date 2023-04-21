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В Кремле заявили, что Александр Усс может занять должность в Совете Федерации

Сергей Лебедев
12:54 21.04.2023
Накануне президент принял отставку губернатора Красноярского края.
В Кремле заявили, что Александр Усс может занять должность в Совете Федерации
© Фото: Ministry of Culture Russia, GlobalLookPress
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Бывший красноярский губернатор Александр Усс в будущем может занять должность в Совете Федерации. Такое предположение в пятницу сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», - заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее Владимир Путин принял отставку Александра Усса. Временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края назначили замминистра финансов Михаила Котюкова.

Александр Усс сообщил, что получил от президента предложение продолжить работу на федеральном уровне.

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