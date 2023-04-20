В стране и мире Путин принял отставку губернатора Красноярского края Усса Максим Крюков Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Котюков. © Фото: Kremlin Poolvia, Global Look Press Читайте нас на: Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил замминистра финансов Михаила Котюкова временно исполняющим обязанности главы региона. Сегодня российский лидер предложил замглавы Министерства финансов Российской Федерации Михаилу Котюкову, который является уроженцем Красноярска, возглавить Красноярский край. В 1999 году он окончил Красноярский государственный университет. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс подал в отставку. Он сообщил, что получил от президента Владимира Путина предложение продолжить работу на федеральном уровне. Усс также выразил уверенность, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России. Экспертное мнение и аналитика