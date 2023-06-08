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Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотою 2,5 километра

Елизавета Егорова
06:21 08.06.2023
Шлейф от вулкана распространился более чем на пять километров на юго-восток.
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотою 2,5 километра
© Фото: Xin Yuewei, XinHua, GlobalLookPress
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Вулкан Эбеко, находящийся на курильском острове Парамушир, 8 июня выбросил столб пепла высотою 2,5 километра. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

«В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области <...> поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более пяти километров», - написала пресс-служба МЧС.

В городе Северо-Курильске пеплопад отсутствовал, запаха сероводорода также не было. Вулкан не представляет угрозу для населения региона.

Курильский вулкан периодически активизируется. В конце мая Эбеко выбросил столб пепла высотою один километр, а пятого июня пепел доходил до трех километров над уровнем моря.

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