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На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотою три километра

Елизавета Егорова
06:29 05.06.2023
Пепел распространился боле чем на пять километров на северо-восток.
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотою три километра
© Фото: Xin Yuewei, XinHua, GlobalLookPress
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В понедельник пятого мая на Курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотою три километра. След от пепла распространился на пять километров в северо-восточном направлении.

«Сегодня в 12.38 по сахалинскому времени ,<...> поступила информация <...> о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту три километра. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров», - сообщило Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Населению островов ничего не угрожает. Запах сероводорода не ощущали, пеплопада также не было.

В прошлый раз Эбеко извергал столб пепла 25 мая. Высота столба составила один километр. Населению также ничего не угрожало.

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