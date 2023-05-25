Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой километр
Вулкан не представляет угрозу для жизнедеятельности населения.
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В четверг, 25 мая, вулкан Эбеко, находящийся на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла. Высота столба составила один километр.
«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту один километр. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние более пяти километров», - сообщает Главное управление МЧС РФ по Сахалинской области.
В Министерстве добавили, что в городе Северо-Курильск пеплопада не наблюдалось. Также не было запаха сероводорода.
Вулкан не представляет угрозу для населения.
Ранее любители природы сняли завораживающие кадры извержения Эбеко. На видео заметны клубы кипенно-белого пара над кратерным озером Корбута.