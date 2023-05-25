В стране и мире Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой километр Елизавета Егорова Вулкан не представляет угрозу для жизнедеятельности населения. © Фото: CC BY 4.0, Wikimedia Читайте нас на: В четверг, 25 мая, вулкан Эбеко, находящийся на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла. Высота столба составила один километр. «На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту один километр. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние более пяти километров», - сообщает Главное управление МЧС РФ по Сахалинской области. В Министерстве добавили, что в городе Северо-Курильск пеплопада не наблюдалось. Также не было запаха сероводорода.

Вулкан не представляет угрозу для населения.

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