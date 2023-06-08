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Politico: Трамп уведомлен прокуратурой о проведении в отношении него уголовного расследования

Марина Крижановская
03:09 08.06.2023
Отмечено, что данное уведомление - ясный сигнал того, что по делу Трампа прокурор примет решение об обвинении.
Politico: Трамп уведомлен прокуратурой о проведении в отношении него уголовного расследования
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress
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Экс-президент США Дональд Трамп получил от федеральной прокуратуры уведомление о проведении в отношении него уголовного расследования. Как пишет американское издание Politico, за последние недели из ближайшего окружения Трампа к даче показаний были привлечены несколько людей, включая одного из его адвокатов Эвана Коркорана.

«Это уведомление является самым четким сигналом того, что в своем расследовании дела бывшего президента специальный прокурор Джек Смит находится на грани принятия решения по обвинению. Трамп находится под следствием за сокрытие стопок секретных документов в своем частном имении и организацию схемы по недопущению их обнаружения федеральными властями», - сообщило СМИ.

Также отмечено, что, вероятно, расследование прокурора Смита «приближается к вероятному решению о взимании платы» и направленное Дональду Трампу уведомление указывает на то.

Немногим ранее стало известно, что 25 марта 2024 года Трампа начнут судить по делу о фальсификации документов. Суд начнется незадолго до ноябрьских выборов президента.

Ранее приводилась информация, что ФБР занялось делом о возможной причастности нынешнего главы США Джо Байдена к коррупции. Отмечено, что его подозревают в «уголовной схеме взяточничества» во времена его нахождения на посту вице-президента Соединенных Штатов.

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