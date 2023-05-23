Судебный процесс над Трампом начнется в марте 2024 года
Политика обвиняют в фальсификации документов.
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Бывшего президента США Дональда Трампа начнут судить по делу о фальсификации документов в марте следующего года.
«Процесс начнется 25 марта, об этом объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан», - сообщает телеканал CNBC.
Суд начнется незадолго до ноябрьских выборов президента и затронет первичные выборы (праймериз).
Ранее мы рассказали, как судебный процесс может изменить шансы бывшего президента на выборах-2024.
Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, максимальное наказание по совокупности которых составит 136 лет тюремного заключения.