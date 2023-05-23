В стране и мире Судебный процесс над Трампом начнется в марте 2024 года Елизавета Егорова Политика обвиняют в фальсификации документов. © Фото: Jeremy Hogan Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Бывшего президента США Дональда Трампа начнут судить по делу о фальсификации документов в марте следующего года. «Процесс начнется 25 марта, об этом объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан», - сообщает телеканал CNBC. Суд начнется незадолго до ноябрьских выборов президента и затронет первичные выборы (праймериз). Ранее мы рассказали, как судебный процесс может изменить шансы бывшего президента на выборах-2024.

Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, максимальное наказание по совокупности которых составит 136 лет тюремного заключения. Экспертное мнение и аналитика