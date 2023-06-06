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Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит проверку в отношении президента Джо Байдена на предмет его возможной причастности к коррупции.

Отмечено, что не были опровергнуты полученные ФБР незасекреченные данные. Об этом заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер.

«Источник, имя которого не раскрывается и который предоставил информацию об участии Джо Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента США, в уголовной схеме взяточничества, является информатором американских спецслужб, пользующимся доверием, сотрудничающим с ФБР свыше 10 лет», - заявил он во время мероприятия, организованном сотрудниками ФБР.

Комер добавил, что никакие данные или действия со стороны Белого дома «не способны изменить эту информацию».

Ранее исследователь и журналист Сеймур Херш объяснил отказ от критики журналистами Байдена страхом избрания Трампа. Он удивлен молчанием своих американских коллег после публикации доказательств причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков». Херш добавил, что СМИ боятся переизбрания экс-главы Белого дома Дональда Трампа и поэтому не критикуют внешнюю политику действующего лидера Джо Байдена.