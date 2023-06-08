Шойгу: сегодня ночью противник пытался прорвать оборону на Запорожском направлении

Численность атакующего неприятеля составила до 1 500 человек и до 150 единиц бронетехники.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сегодня ночью неприятель пытался прорвать российскую оборону на Запорожском направлении.

«Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», - сказал министр.

ВС РФ вовремя обнаружили противника, по врагу был нанесен удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. За два часа уничтожено 30 танков, 11 БМП, до 350 человек личного состава.

Глава российского оборонного ведомства также озвучил потери украинской стороны за вчерашние сутки. В живой силе противник потерял до 945 человек. Также уничтожены 33 украинских танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, три польские самоходки Krab.