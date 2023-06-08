Мэр Новой Каховки сравнил ущерб от разрушения ГЭС с последствиями трагедии в Чернобыле

Владимир Леонтьев подчеркнул, что все эти последствия были не стихийными, а рукотворными и виноваты в этом украинские террористы.

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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил «Звезде», что ущерб от разрушения Каховской ГЭС можно сравнить с последствиями катастрофы в Чернобыле.

«Это катастрофа. И масштабы ее... не знаю, конечно, плохо сопоставлять как-то с чернобыльской катастрофой, но, думаю, если взять в учет все, что произошло и произойдет еще, то масштабы будут и по площади, и по потерям грандиозные», - сказал Леонтьев.

По его словам, более шести сотен только жилых домов затоплены в Новокаховском городском округе. Также затоплению подверглись две школы, детсад, женский монастырь, четыре канализационных станции только в городе и огромное количество электрических подстанций.

Кроме того, еще разрушены линии электропередачи и подъездные пути.

Владимир Леонтьев подчеркнул, что все эти последствия были не стихийными, а рукотворными и виноваты в этом украинские террористы.

Ранее наш корреспондент сообщил, что вода плавно уходит из затопленной Новой Каховки, ее уровень снизился уже на метр.