Вода плавно уходит из затопленной Новой Каховки, уровень снизился уже на метр

По его словам, по некоторым дорогам населенного пункта уже можно проехать на автомобиле - о наводнении в этих местах напоминают лишь большие лужи.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов продемонстрировал уровень воды в затопленной в результате разрушения Каховской ГЭС Новой Каховке.

«Мы сейчас находимся в одном из парков города Новая Каховка, как заявил мэр города, она продолжает уходить, уровень снизился уже более чем на метр», - сообщил корреспондент.

По его словам, по некоторым дорогам населенного пункта уже можно проехать на автомобиле - о наводнении в этих местах напоминают лишь большие лужи.

Тем не менее, пока что в городе еще остается высокий уровень воды.

Пик наводнений сейчас в населенном пункте Голая Пристань. Оттуда эвакуировали уже более тысячи человек. Президент России поручил главе МЧС организовать масштабную ликвидацию последствий бедствия.

Ранее директор ЗАЭС Черничук рассказал о ситуации на атомной станции после разрушения дамбы в Новой Каховке.