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Адвокат Гашинский сообщил, что у Сапеги нет ограничений на полеты в другие страны

Алексей Курильченко
15:32 08.06.2023
По словам правозащитника, Сапега теперь свободный человек и может делать все, что она хочет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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После помилования от президента Белоруссии россиянка Софья Сапега может свободно перемещаться и посещать любые страны. Власти республики простили все ее прошлые нарушения и не накладывали каких-либо ограничений. Об этом «Звезде» рассказал адвокат Сапеги Антон Гашинский, комментируя запись, на которой Софья собирается лететь в Дубай сразу после освобождения.

«Софья освобождена от дальнейшего отбытия наказания, и, соответственно, она свободный человек, она может делать все, что хочет. Ограничений на ее передвижение никто не накладывал. Она может на оздоровление, лечение поехать в любую страну. Никаких препятствий или претензий с белорусской стороны нет - если президентом принят акт помилования, то, соответственно, ей простили все, что она сделала», - заявил адвокат.

Ранее Сапега прибыла в Москву в сопровождении своего отца. «Звезде» девушка сказала, что полетит в Владивосток, но сразу после этого заняла очередь на регистрацию в Дубай.

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