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Две женщины погибли при обстреле Шебекинского района

Сергей Лебедев
15:59 03.06.2023
По ударом боевиков оказались села Новая Таволжанка и Безлюдовка.
Две женщины погибли при обстреле Шебекинского района
© Фото: vvgladkov, Telegram
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В субботу Шебекинский район Белгородской области подвергся обстрелу украинских националистов. От ударов боевиков в селе Новая Таволжанка погибла женщина и еще одна местная жительница получила осколочные ранения плеча. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.  

«В результате обстрела повреждены два дома - выбиты окна и посечены фасады», - добавил губернатор.

Кроме того, одна женщина погибла в селе Безлюдовка. Осколочные ранения конечностей и грудной клетки получил мужчина.

По словам Вячеслава Гладкова, всех раненых доставили в горбольницу №2. Им оказывается необходимая помощь.

Напомним, накануне украинские боевики обстреляли автотрассу в поселке Маслова Пристань. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них погибли две женщины. В другой машине пострадали двое мужчин.

Также минувшей ночью под ударом националистов оказалось село Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области. Погибли три человека, еще семь были ранены.

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