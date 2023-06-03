Две женщины погибли при обстреле Шебекинского района

По ударом боевиков оказались села Новая Таволжанка и Безлюдовка.

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В субботу Шебекинский район Белгородской области подвергся обстрелу украинских националистов. От ударов боевиков в селе Новая Таволжанка погибла женщина и еще одна местная жительница получила осколочные ранения плеча. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела повреждены два дома - выбиты окна и посечены фасады», - добавил губернатор.

Кроме того, одна женщина погибла в селе Безлюдовка. Осколочные ранения конечностей и грудной клетки получил мужчина.

По словам Вячеслава Гладкова, всех раненых доставили в горбольницу №2. Им оказывается необходимая помощь.

Напомним, накануне украинские боевики обстреляли автотрассу в поселке Маслова Пристань. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них погибли две женщины. В другой машине пострадали двое мужчин.

Также минувшей ночью под ударом националистов оказалось село Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области. Погибли три человека, еще семь были ранены.