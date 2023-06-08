Отец помилованной Софьи Сапеги рассказал, что уже общался с дочерью

Отец девушки Андрей добавил, что все расскажет подробнее, как только увидит дочь.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Отец помилованной россиянки Софьи Сапеги Андрей рассказал в беседе со «Звездой», что с дочерью пока общался только по телефону.

«Общались только по телефону, вживую не получилось, к сожалению. Когда увижу ее, тогда все расскажу», - рассказал оо.

Напомним, во вторник 6 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании ранее приговоренной к шести годам лишения свободы за разжигание вражды и нарушение правил обращения с личными данными Софьи Сапеги. Девушка была задержана в Минском аэропорту в мае 2023 года.

Адвокат освобожденной Софьи Сапеги назвал решение неожиданным. Он добавил, что счастлив такому завершению истории. Ранее Софья Сапега уже обращалась к белорусскому лидеру с просьбой о помиловании, однако он отказал. В апреле 2023 года было принято решение об экстрадиции девушки в Россию для отбывания оставшегося срока.