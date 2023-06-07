Адвокат Сапеги Гашинский назвал неожиданным решение о ее помиловании

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Адвокат россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский в беседе со «Звездой» рассказал, что счастлив такому завершению истории.

«Софья очень рада этому решению, достаточно неожиданным было решение, в этот вопрос вмешался глава Приморского края, лично попросил президента Лукашенко, чтобы он ее освободил. Его голос был услышан, он приехал, встретил Софью и забрал в Российскую Федерацию. Софья очень довольна, родители тоже довольны, и мы тоже безумно счастливы такому завершению истории», - сказал Гашинский.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично встретился с белорусским лидером и попросил о снисхождении по отношению к россиянке.

Напомним, что Софья Сапега была задержана в аэропорту Минска в мае 2021 года. Через год ее приговорили к шести годам лишения свободы за разжигание вражды и нарушение правил обращения с личными данными. Сапега пробыла в заключении в Белоруссии два года.