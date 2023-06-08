Сенатор Джабаров заявил, что Сапега стала жертвой западных кураторов

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Россиянка Софья Сапега, которая ранее была задержана в Белоруссии, стала жертвой западных кураторов. Теперь же она помилована, что является демонстрацией доброй воли главы республики. Об этом «Звезде» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Президент Лукашенко проявил добрую волю в отношении этой женщины, которая, на мой взгляд, попала под влияние западных инструкторов. Я думаю, что это влияние подпортило ей судьбу, это была большая ошибка. Но я надеюсь, что это будет для нее хороший жизненный урок и, если она не повторит подобных необдуманных шагов, то все в ее жизни должно сложиться хорошо», - заявил сенатор.

Джабаров отметил, что Сапега оказалась за решеткой из-за собственной глупости, из-за влияния западных спецслужб. Если она продолжит свою деструктивную деятельность, то станет врагом Союзного государства.

«Когда был объявлен приговор Софье Сапеге, был задан вопрос Дмитрию Пескову - почему мы не можем сразу включиться, попросить, чтобы ее выдали для отбывания наказания в России. Дмитрий Сергеевич сказал очень правильную вещь - нам не нравится, когда вмешиваются в наше судебное производство, наверное и белорусским братьям будет не очень приятно, если Россия будет использовать наши дружеские отношения, чтобы решить такой конкретный вопрос. Мы уважали решение белорусского суда», - рассказал Джабаров.

Сенатор также выразил уважение Александру Лукашенко, который откликнулся на просьбу губернатора Приморского края. Это говорит об очень близких отношения России и Белоруссии.

Напомним, Сапега была задержана в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. В мае 2022 года россиянку приговорили к шести годам лишения свободы за разжигание вражды и нарушение правил обращения с личными данными. Софья Сапега администрировала некоторые Telegram-каналы, признанные экстремистскими в Белоруссии. 7 июня 2023 года она была помилована решением президента Лукашенко и передана в Приморский край.