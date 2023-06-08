На Крымском мосту возобновилось транспортное движение

Движение ограничивали в связи с террористическими учениями.

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Транспортное движение было возобновлено на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Тамань».

«Крымский мост открыт, движение осуществляется в штатном режиме», - сообщил представитель пресс-службы.

Движение по мосту было прекращено на время антитеррористических учений. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, учения должны были занять 30 минут.

В прошлом месяце в России отмечали 5-летнюю годовщину со дня открытия Крымского моста. Благодаря ему Крым смог быстро встроиться в экономическую систему страны.