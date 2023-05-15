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В России отмечают 5-летнюю годовщину со дня открытия Крымского моста

Максим Крюков
08:20 15.05.2023
Крымский мост, который является символом долгожданного воссоединения полуострова с Россией, помог Крыму быстро встроиться в экономическую систему страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В России отмечается важная дата - ровно 5 лет назад открылось движение по Крымскому мосту. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин - во главе колонны грузовиков - за рулем «КамАЗа».

Строительство переправы стало одним из ключевых событий новейшей истории. Крымский мост воспринимают как символ долгожданного воссоединения полуострова с Россией. Мост помог Крыму быстро встроиться в экономическую систему страны. По мосту, помимо поездов, в сутки проходят 40 тысяч автомобилей. Это важнейшая транспортная артерия. Не случайно именно его украинские боевики хотели вывести из строя - в октябре прошлого года на мосту взорвался грузовик. Но Россия оперативно восстановила поврежденный участок.

Крымский мост - самый длинный в Европе, его протяженность составляет 19 километров. Это сложнейшее сооружение, при строительстве которого использовались уникальные технологии. Чтобы достать до твердого дна, приходилось вбивать сваи на глубину до ста метров. А еще мост - это красивейший архитектурный объект. Особенно эффектно он выглядит в вечернее время, когда включают подсветку.

Две недели назад было открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста, который пострадал от пожара при теракте в прошлом году. Восстановительные работы провели с опережением графика всего за семь месяцев. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что строители трудились круглосуточно в две смены в сложных погодных условиях.

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