На Крымском мосту перекрыли движение из-за антитеррористических учений

По словам министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко, оно будет восстановлено в течение 30 минут.

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Крымский мост оказался перекрыт в четверг утром из-за проведения антитеррористических учений. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«На Крымском мосту проходят антитеррористические учение. Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания движение откроют в ближайшие полчаса», - сказал Лукашенко.

Ранее ФСБ сообщила о спланированном Киевским режимом теракте в России с использованием «грязной бомбы», в состав которой входят радиоактивные вещества, распыляющиеся на все вокруг при взрыве. Одной из целей Киева при подготовке террористического акта было желание сделать непригодными для жизни близлежащие территории.