В стране и мире В Левашинском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом Дарина Криц Пострадали сельскохозяйственные угодья, дороги, повреждена кровля около 700 частных домов, школы, детского сада и врачебной амбулатории. © Фото: 05.mchs.gov.ru Читайте нас на: В Республике Дагестан власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали ливневые дожди с градом. Режим ЧС введен в некоторых сельских поселениях Левашинского района республики. Об это информировала пресс-служба администрации данного района. «В связи с ливневыми дождями в Левашинском районе в границах пострадавших сельских поселений введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава Левашинского района Мухтар Халалмагомедов», - приводит РИА Новости информацию ведомства. Отмечено, что пострадавшие жители сел уже получают необходимую помощь. Сообщается, что повреждена кровля порядка 700 частных домов, школы, детского сада, врачебной амбулатории. Также частично пострадали сельхозугодья, повреждены внутрисельские дороги. Ранее из-за проливных дождей был введен режим ЧС в Армавире в Краснодарском крае и планировался в Воронеже. В последнем обильные дожди затруднили работу канализации, которая не справлялась с большим объемом сточных вод. Были подтоплены подвалы, подъезды жилых домов и остановки общественного транспорта. Экспертное мнение и аналитика