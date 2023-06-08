В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Левашинском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом

Дарина Криц
00:34 08.06.2023
Пострадали сельскохозяйственные угодья, дороги, повреждена кровля около 700 частных домов, школы, детского сада и врачебной амбулатории.
В Левашинском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом
© Фото: 05.mchs.gov.ru
Читайте нас на:

В Республике Дагестан власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали ливневые дожди с градом. Режим ЧС введен в некоторых сельских поселениях Левашинского района республики. Об это информировала пресс-служба администрации данного района.

«В связи с ливневыми дождями в Левашинском районе в границах пострадавших сельских поселений введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава Левашинского района Мухтар Халалмагомедов», - приводит РИА Новости информацию ведомства.

Отмечено, что пострадавшие жители сел уже получают необходимую помощь. Сообщается, что повреждена кровля порядка 700 частных домов, школы, детского сада, врачебной амбулатории. Также частично пострадали сельхозугодья, повреждены внутрисельские дороги.

Ранее из-за проливных дождей был введен режим ЧС в Армавире в Краснодарском крае и планировался в Воронеже. В последнем обильные дожди затруднили работу канализации, которая не справлялась с большим объемом сточных вод. Были подтоплены подвалы, подъезды жилых домов и остановки общественного транспорта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:35 В стране и мире
В «Росатоме» заявили, что на ЗАЭС готовы к возможной потере охлаждающей воды
21:57 Армия
Видео
МО РФ: населенный пункт Берховка находится полностью под контролем российских войск
19:46 В стране и мире
Видео
Губернатор Приморского края Кожемяко рассказал подробности освобождения Софьи Сапеги
17:35 В стране и мире
Видео
Эксперт РТУ МИРЭА Дорохов рассказал об опасности утечки аммиака из трубы «Тольятти - Одесса»
16:32 В стране и мире
Путин заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию
Популярное
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
IT: в Индии молодожены загадочно умерли сразу после свадьбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.