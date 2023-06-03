Мэр Воронежа объявит режим ЧС из-за ливней

© Фото: typicalvoronezh, Telegram

Мэр Воронежа Вадим Кстенин объявит режим ЧС из-за непрекращающихся ливней и обрушения подпорной стены Каменного моста.

«По моему поручению в ближайшее время будет объявлен режим ЧС районного масштаба для обеспечения проведения необходимых мероприятий», - написал Кстенин в своем Telegram-канале.

В результате инцидента с мостом никто не пострадал. Каменные глыбы обрушились на проезжую часть и перекрыли движение автомобилей. Сейчас дорожники расчищают завалы.

«В максимально сжатые сроки поставил задачу провести все согласования... на проведение работ на объекте культурного наследия регионального значения: сначала по расчистке территории, далее по оценке состояния всех конструкции, а потом по восстановлению объекта», - добавил мэр Воронежа.

Город оказался по власти непогоды с самого утра. Ливневая канализация не справляется с большим объемом сточных вод. Подвалы, подъезды жилых домов и остановки общественного транспорта подтоплены. Многие воронежцы не могут выйти на улицу.