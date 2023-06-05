В Армавире ввели режим ЧС из-за проливных дождей

Отмечено, что с подтопленных территорий продолжается откачка подпочвенной и дождевой воды.

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Власти Армавира в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение принял оперативный штаб. Оно обусловлено проливными дождями в регионе.

Сообщается об изменении работы общественного транспорта. В частности, речь идет о маршрутах №8 и №9. Указано, что по улице Шоссейной будет полностью перекрыто движение автотранспорта от железнодорожного переезда до предприятия «Армавиргортранс». Информацию приводит RT.

Вместе с тем на усиленный режим работы переведены аварийные службы Армавира. Продолжается откачка подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений.

Также режим ЧС из-за ливней может ввести и мэр Воронежа Вадим Кстенин. Сообщалось, что по его поручению для обеспечения проведения необходимых мероприятий в ближайшее время будет объявлен «режим ЧС районного масштаба».

Ранее там обрушился мост. В результате ЧП никто не пострадал. Каменные глыбы упали на проезжую часть, перекрыв автомобильное движение.