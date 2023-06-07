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Глава Республики Сербской заявил, что горд получить госнаграду РФ от Путина

Марина Крижановская
02:50 07.06.2023
Мнением Милорад Додик поделился в своей соцсети.
Глава Республики Сербской заявил, что горд получить госнаграду РФ от Путина
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что гордится наградой, которой его удостоил президент России Владимир Путин.

Российский лидер вручил ему государственную награду РФ - орден Александра Невского. В соцсети Додик написал об испытываемом чувстве гордости.

«Я горд», - приводит его слова RT.

Ранее лидеры обеих стран провели переговоры в Москве. Во время них Додик заявил, что считает, что Россия была вынуждена начать спецоперацию. Он добавил, что РФ упорно боролась за рамки безопасности и пыталась раньше обеспечить гарантии.

После этого Милорад Додик исключил поставки оружия на Украину. Его страна не будет подражать некоторым государствам, испытывающим давление со стороны НАТО.

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