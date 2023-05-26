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Президент Республики Сербской Додик исключил поставки оружия на Украину

Елизавета Егорова
05:08 26.05.2023
По его словам, Республика Сербская не будет подражать некоторым странам, испытывающим давление со стороны НАТО.
Президент Республики Сербской Додик исключил поставки оружия на Украину
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что он не намерен поставлять Киеву вооружение.

«Мы видим, как сейчас определенные страны под влиянием и давлением НАТО поставляют свое оружие в Украину. Республика Сербская, безусловно, этого не делает и не намерена этого делать», - сообщил президент РИА Новостям.

Додик отметил, что существует угроза попадания западных вооружений на черные рынки европейских стран.

Ранее стало известно, что поставки оружия Украине исключил еще президент Колумбии Густаво Петро. Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

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