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Додик заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию

Игнат Далакян
20:53 23.05.2023
Глава Республики Сербской также рассказал, что западные страны требовали от него принять решения о введении антироссийских санкций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой Российского государства Владимиром Путиным заявил, что Российская Федерация была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.

«Мы считаем, что Российская Федерация, которая упорно боролась за рамки безопасности и пыталась раньше обеспечить гарантии, была вынуждена начать спецоперацию», - сказал Додик.

Милорад Додик пожелал, чтобы скорее наступил мир.

Кроме того, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины рассказал, что от него «западные партнеры» требовали принять решения о введении санкций против Российской Федерации.

Также в ходе встречи президент России отметил хорошую тенденцию в увеличении товарооборота Республики Сербской и Российской Федерации.

Ранее лидер Республики Сербской Милорад Додик провел встречу  с секретарем Совбеза РФ Николем Патрушевым. Между политиками состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности.

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