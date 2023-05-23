Додик заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию

Глава Республики Сербской также рассказал, что западные страны требовали от него принять решения о введении антироссийских санкций.

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой Российского государства Владимиром Путиным заявил, что Российская Федерация была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.

«Мы считаем, что Российская Федерация, которая упорно боролась за рамки безопасности и пыталась раньше обеспечить гарантии, была вынуждена начать спецоперацию», - сказал Додик.

Милорад Додик пожелал, чтобы скорее наступил мир.

Кроме того, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины рассказал, что от него «западные партнеры» требовали принять решения о введении санкций против Российской Федерации.

Также в ходе встречи президент России отметил хорошую тенденцию в увеличении товарооборота Республики Сербской и Российской Федерации.

Ранее лидер Республики Сербской Милорад Додик провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николем Патрушевым. Между политиками состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности.