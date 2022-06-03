Лукашенко считает возможным передать России осужденную на 6 лет Сапегу

Ранее Гродненский областной суд приговорил к шести годам колонии 24-летнюю россиянку. Она обвинялась по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным передать Российской Федерации Софью Сапегу, в начале мая приговоренную к шести годам колонии. Об этом он заявил журналистам в Минске.

Белорусский лидер также заявил, что, принимая во внимание гражданство Сапеги, Минск может рассмотреть возможность передачи ее российской стороне.

«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать...Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», - приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Ранее Гродненский областной суд приговорил к шести годам колонии общего режима 24-летнюю россиянку. Ее обвиняли по семи статьям УК Белоруссии.

Напомним, что в мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице. На борту воздушного судна находился основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич. Вместе с ним задержали и его спутницу Сапегу.

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