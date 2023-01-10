Осужденной в Белоруссии россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании

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Россиянке Софии Сапеге, осужденной в Белоруссии, отказано в помиловании. Об этом заявил отчим девушки Сергей Дудич.

«Сегодня мы получили письмо от Софьи, в котором она сообщила, что 2-3 января ее уведомили об отказе в помиловании. Пока непонятно, какие действия мы можем дальше предпринять», - цитирует ТАСС его слова.

Между тем, адвокат россиянки Антон Гашинский пообещал в ближайшее время подать запрос на передачу Сапеги в Россию.

«Будем просить, чтобы ее отправили отбывать наказание в Российскую Федерацию. В этом случае она сможет обратиться к президенту России с просьбой об освобождении ее от отбытия оставшийся части наказания», - отметил защитник.

София Сапега была задержана 23 мая 2001 года в минском аэропорту вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, который в Белоруссии признан экстремистским. Позже суд признал девушку виновной в умышленном возбуждении социальной вражды и розни, которые повлекли за собой тяжкие последствия. Сапегу приговорили к шести годам заключения. Тогда осужденная передала в администрацию колонии в Гомеле прошение о помиловании.

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