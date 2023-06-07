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Эксперт РТУ МИРЭА Дорохов рассказал об опасности утечки аммиака из трубы «Тольятти - Одесса»

Игнат Далакян
17:35 07.06.2023
По словам специалиста, лучшим способом борьбы с утечкой аммиака является разбрызгивание воды из пожарных брандспойтов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Тимур Батыршин, РИА Новости
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Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал в беседе со «Звездой», насколько может быть опасно облако из химических веществ после подрыва аммиакопровода «Тольятти - Одесса» украинскими террористами.

«Аммиак - это газ, легче воздуха, используется главным образом для производства удобрений», - рассказал специалист.

Как объясняет Дорохов, аммиак является основным продуктом химического производства, связанным с соединениями азота. По его словам, этот газ является токсичным и может вызвать раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.

«В малых дозах его используют для того, чтобы привести человека в чувство - дают ватку понюхать, смоченную раствором аммиака. Но если вдохнуть аммиак большой концентрации, то это может вызвать ожог слизистых оболочек, легких, дыхательных путей и может привести в конечном итоге к остановке дыхания и летальному итогу», - объяснил Дорохов.

Если вы оказались в зоне поражения, то наиболее действенный способ избежать поражения дыхательных путей - это использовать марлевую повязку, обильно смоченную водой или лимонной кислотой, рассказывает специалист.

«Аммиак - газ легче воздуха, поэтому он достаточно быстро будет рассеиваться в окружающую среду, поднимаясь выше атмосферы. И только в первые минуты, часы после аварии в ближайшей к месту поражения зоне есть риск получить отравление аммиаком, а в дальнейшем он рассеивается», - сказал Дорохов.

Эксперт также рассказал, что основной способ борьбы с утечками аммиака - это разбрызгивание воды из пожарных брандспойтов, поскольку аммиак хорошо растворим в воде, и это помогает снижать концентрацию токсичного газа в воздухе.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что украинские террористы подорвали аммиакопровод «Тольятти - Одесса». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на восстановительные работы может уйти от одного до трех месяцев.

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