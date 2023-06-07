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Захарова назвала сроки восстановления поврежденного боевиками аммиакопровода Тольятти-Одесса

Игнат Далакян
15:24 07.06.2023
По словам Захаровой, из строя выведена одна из насосных станций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На восстановление аммиакопровода Тольятти-Одесса потребуется от одного до трех месяцев Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Выведена из строя одна из насосных станций, произошла утечка сырья. Предварительно, на восстановительные работы потребуется от одного до трех месяцев», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова отметила, что предпринимаются усилия для прояснения обстоятельств инцидента. Согласно словам дипломата, уже сейчас можно констатировать, что киевский режим никогда не был заинтересован в реанимировании трубопровода.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о подрыве аммиакопровода «Тольятти - Одесса» украинскими террористами. Среди мирного населения имеются пострадавшие в результате происшествия, отметил представитель МО РФ.

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