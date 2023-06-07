Армия Опубликовано видео ударов армейской авиации по бронетехнике ВСУ на Южно-Донецком направлении В результате удара экипажем вертолета были уничтожены две единицы бронетехники ВСУ с экипажами. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало работу экипажей армейской авиации. Они занимались уничтожением бронетехники ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве. Экипаж ударного вертолета выпустил управляемые ракеты по наземным целям и уничтожил две единицы украинской бронетехники вместе с экипажами. Также Минобороны представило видео, на котором российская артиллерия бьет по бронетехнике противника, срывая его атаку на Южно-Донецком направлении. Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сегодня на брифинге сообщил о неудачной попытке противника прорвать оборону ВС РФ в районе Артемовска. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика