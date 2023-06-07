В МО РФ сообщили о неудачной попытке врага прорвать российскую оборону под Артемовском
Целей наступления противник не добился. Он не смог вклиниться в оборону российских войск.
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Минобороны России сообщило о неудачной попытке украинских боевиков прорвать оборону ВС РФ в районе Артемовска. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Противник не смог добиться целей своего наступления. В результате действий наших войск на Южно-Донецком направлении враг понес существенные потери.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что неприятель лишился до 3 715 боевиков за три дня боев. Помимо живой силы, противник понес серьезные потери в военной технике. Уничтожены 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.