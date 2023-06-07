Армия В МО РФ сообщили о неудачной попытке врага прорвать российскую оборону под Артемовском Целей наступления противник не добился. Он не смог вклиниться в оборону российских войск. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Минобороны России сообщило о неудачной попытке украинских боевиков прорвать оборону ВС РФ в районе Артемовска. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. Противник не смог добиться целей своего наступления. В результате действий наших войск на Южно-Донецком направлении враг понес существенные потери. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что неприятель лишился до 3 715 боевиков за три дня боев. Помимо живой силы, противник понес серьезные потери в военной технике. Уничтожены 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика