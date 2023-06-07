МО РФ показало кадры уничтожения атакующей бронегруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении

В результате удара более десяти боевых бронированных машин вместе с экипажами были уничтожены.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские артиллеристы накрыли огнем украинскую бронегруппу на западной технике, сорвав атаку противника на Южно-Донецком направлении. Кадры уничтожения украинских боевиков показало Минобороны России.

«По выдвигающейся бронетехнике производства западных стран артиллерийские подразделения группировки «Восток нанесли удар», - говорится в сообщении.

В результате противник понес потери в личном составе и военной технике. Уничтожены более десяти боевых бронированных машин вместе с экипажами. Несколько бронированных машин подорвались на минах при попытке уйти из под огня, добавили в Минобороны.

В сегодняшней сводке Минобороны сообщило о неудачной попытке противника прорвать оборону ВС РФ в районе Артемовска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.