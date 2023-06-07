Бельгия потребовала от Киева объяснений использования ее оружия в Белгородской области

Минобороны Бельгии обратилось к Киеву с запросом объяснить применение ее оружия во время вторжения диверсионной группы украинских боевиков в Белгородскую область 22 мая.

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Министерство обороны Бельгии запросило у Киева объяснение обстоятельств использования бельгийского оружия во время проведения украинскими боевиками атак в Белгородской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Soir.

«Министр обороны Людивин Дедондер направила своему украинскому коллеге запрос для прояснения ситуации, но ответа пока не было получено», - говорится в тексте.

Отмечается, что МИД Бельгии провел инструктаж бельгийскому послу в Киеве о необходимости напомнить Украине о принципах, на основе которых Брюссель передает вооружение, а также выразить обеспокоенность правительства страны.

Напомним, 6 июня российский МИД вызвал посла Бельгии для объявления решительного протеста в связи со вскрывшимися данными об использовании оружия бельгийского производства на территории Белгородской области 22 мая. В ведомстве обратились к Брюсселю с призывом не закрывать глаза на свидетельства поддержки Киевом террористов.

В Брюсселе остались недовольны ситуацией, поскольку поставляли Украине вооружение для использования исключительно в целях обороны, не для атаки. Премьер-министр Бельгии Де Кроо заявил, что у страны имеются механизмы жесткого контроля, которые помогут обеспечить выполнение изначальных условий договоренностей.