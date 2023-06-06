Посол Бельгии Михельсен был вызван в МИД РФ

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Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест послу Бельгии Михельсену в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства в Белгородской области 22 мая. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала об опасности накачки украинской армии вооружениями и техникой Запада, а также их неконтролируемого расползания и попадания в руки террористических формирований.

Согласно заявлению российского дипломатического ведомства, МИД РФ призвал Брюссель не закрывать глаза на свидетельства поддержки киевским режимом террористов, целью которых становятся мирное нселение и гражданская инфраструктура России.

Ранее Бельгия начала проводить расследование информации об использовании своего оружия при атаках на Белгородскую область. Бельгийский премьер Александер Де Кроо заявил, что оружие, полученное киевским режимом от Бельгии может использоваться только в защитных целях.