Брюссель недоволен тем, что его оружие, возможно, используется для атаки, а не для обороны.

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Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо завил, что оружие, которое Киев получил от Брюсселя, может использоваться только с целью защиты. Бельгия жестко следит за соблюдением этого правила.

«Бельгийское оружие поставляется на Украину для использования исключительно в целях обороны. У нас есть механизмы жесткого контроля, чтобы обеспечить это», - сказал Де Кроо в интервью Radio 1.

Министерство обороны Бельгии и службы разведки уже начали проверку подлинности информации о применении бельгийского оружия во время атак на Белгородскую область. Их цель - понять, что тогда на самом деле произошло.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщал об обстрелах нескольких населенных пунктов в регионе. Есть погибшие. В частности, жертвами стали две женщины, ехавшие на автомобиле в Шебекинском округе.