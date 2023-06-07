Минобороны России: на Времевском выступе отражено три атаки противника за сутки

Также в МО РФ сообщили об отражении атаки штурмового подразделения врага в районе Новодонецкого на территории ДНР.

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Минобороны России сообщило об отражении трех украинских атак за сутки на Времевском выступе. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области», - заявил Конашенков.

Также он отметил отражение атаки штурмового подразделения врага в районе населенного пункта Новодонецкое на территории ДНР. Новодонецкое находится под контролем Вооруженных сил России.

Игорь Конашенков добавил, что была уничтожена большая часть украинских бронемашин, выдвигавшихся в направлении совхоза «Октябрь». При этом те бронеединицы, что еще оставались на ходу, отступили на исходный рубеж.

Всего же неприятель потерял за сутки на Южно-Донецком направлении более 190 боевиков, восемь танков, включая два колесных АМХ-10 французского производства. Враг недосчитался и 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артсистемы М777, САУ «Гвоздика», гаубиц Д-20 и Д-30 и пушки «Гиацинт-Б».

Кроме того, российским войскам удалось уничтожить склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады противника и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Цели находились в районах населенных пунктов Омельник и Гуляйполе на территории Запорожской области.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства заявил о подрыве аммиакопровода «Тольятти - Одесса» украинскими террористами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.