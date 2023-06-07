Армия Минобороны России сообщило об отражении украинской атаки в районе Новодонецкого в ДНР Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что Новодонецкое находится под контролем Вооруженных сил России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: МО РФ сообщило об отражении атаки штурмового подразделения врага в районе населенного пункта Новодонецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. В настоящее время населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил России. Также была поражена колонна украинской бронетехники, которая выдвигалась в направлении совхоза «Октябрь». Большая часть бронемашин противника была уничтожена. Ранее Минобороны России опровергло появившуюся в Интернете информацию, что российские войска якобы оставили населенный пункт Берховка под Артемовском. Атака боевиков успешно отражена российскими подразделениями. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика