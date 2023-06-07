Минобороны России сообщило об отражении украинской атаки в районе Новодонецкого в ДНР
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что Новодонецкое находится под контролем Вооруженных сил России.
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МО РФ сообщило об отражении атаки штурмового подразделения врага в районе населенного пункта Новодонецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
В настоящее время населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил России.
Также была поражена колонна украинской бронетехники, которая выдвигалась в направлении совхоза «Октябрь». Большая часть бронемашин противника была уничтожена.
Ранее Минобороны России опровергло появившуюся в Интернете информацию, что российские войска якобы оставили населенный пункт Берховка под Артемовском. Атака боевиков успешно отражена российскими подразделениями.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.